“Chiquito” Romero se suma al arco de Argentinos Juniors

Sergio “Chiquito” Romero firmó contrato con Argentinos Juniors hasta diciembre, tras rescindir su vínculo con Boca Juniors. El arquero, que no jugó en todo 2025, ya fue habilitado por la AFA para disputar el torneo Clausura y la Copa Argentina.

El movimiento se concretó después de la lesión del arquero titular del Bicho, Ruso Rodríguez, y de una reunión positiva con la dirigencia. Romero aceptó una rebaja salarial y su salida de Boca representa un ahorro contractual para el club xeneize.

El exarquero de la Selección argentina se sumará este miércoles a los entrenamientos en CEFFA, bajo la conducción del DT Nicolás Diez. Aunque no se espera que debute de inmediato, podría ser clave en la recta final de la temporada, en la lucha por un lugar en la Copa Libertadores 2026 y la Copa Argentina.