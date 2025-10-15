Semifinal Mundial Sub 20: Argentina enfrenta a Colombia

La Selección Argentina Sub 20 enfrenta este miércoles a Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile 2025.
El encuentro se jugará a las 20 horas de Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos y podrá verse en vivo por Telefe, DSports y DGO.
Argentina llega a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos, un contundente 4-0 a Nigeria en octavos y un 2-0 a México en cuartos. Si avanza, se medirá con el ganador de Marruecos vs. Francia.
Probables formaciones:
- Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
- Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera, Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.