Semifinal Mundial Sub 20: Argentina enfrenta a Colombia

miércoles, octubre 15, 2025
DEPORTES
La Selección Argentina Sub 20 enfrenta este miércoles a Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El encuentro se jugará a las 20 horas de Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos y podrá verse en vivo por Telefe, DSports y DGO.

Argentina llega a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos, un contundente 4-0 a Nigeria en octavos y un 2-0 a México en cuartos. Si avanza, se medirá con el ganador de Marruecos vs. Francia.

Probables formaciones:

  • Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
  • Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera, Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.

Argentina y España podrían jugar la Finalissima en marzo
