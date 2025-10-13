spot_img
lunes, octubre 13, 2025
Argentina y España podrían jugar la Finalissima en marzo

La Finalissima entre Argentina y España podría disputarse el 28 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Doha, según reveló el diario Marca. La fecha coincide con la ventana internacional previa a los repechajes para clasificar al Mundial 2026.

El partido enfrentará a los campeones de Sudamérica y Europa, pendiente desde la última edición por ajustes de calendario. Argentina defenderá el título que conquistó en 2022 frente a Italia, mientras España intentará levantar el trofeo por primera vez.

El estadio Lusail fue elegido por ser el escenario del tercer título mundial de la albiceleste y por sus condiciones favorables para eventos internacionales. Además, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mantiene una presencia constante en Doha.

Con la clasificación al Mundial 2026 asegurada para ambos equipos, la organización del duelo resulta más sencilla. Marca indicó que la FIFA prioriza esta fecha al no haber otros compromisos oficiales en la jornada.

La Finalissima enfrenta a los campeones continentales en un solo partido y busca consolidarse como un torneo destacado. Todavía no se definieron los detalles de traslado ni venta de entradas, aunque Doha es la opción más viable.

