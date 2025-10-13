Navegación sin motor y turismo responsable en Moquehue

Durante el fin de semana, se realizó la primera edición de la Regata del Pehuén en el lago Moquehue, un evento que marca un avance para los deportes náuticos en la zona cordillerana.

La actividad fue organizada por el Yacht Club Neuquén y el Club Náutico Lago Pellegrini, que además apadrinaron la regata, destinada a embarcaciones sin motor, fomentando la navegación sustentable y el cuidado del entorno natural.

La playa Bella Durmiente fue el punto de encuentro de vecinos y turistas, quienes disfrutaron de gastronomía regional, artesanías locales y un clima favorable durante toda la jornada.

El evento combinó deporte, naturaleza y camaradería, destacando la colaboración entre clubes, instituciones y la comunidad de Moquehue para impulsar un turismo activo y responsable.