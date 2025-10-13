Lionel Messi vuelve a la Selección y será titular ante Puerto Rico

El delantero y capitán Lionel Messi regresará a la Selección argentina en el amistoso de este martes frente a Puerto Rico, tras la goleada de Inter Miami en la MLS. El encuentro marcará el cierre de la gira por Estados Unidos.

Luego de quedar afuera contra Venezuela, el rosarino volverá a vestir la camiseta albiceleste en un duelo que abre el último tramo de actividad del año para el conjunto de Lionel Scaloni.

La ausencia de Messi frente a la Vinotinto había generado especulaciones por un supuesto pedido de Inter Miami para preservarlo de cara al cruce del sábado ante Atlanta United. Sin embargo, Scaloni fue claro: “Decidí yo que Leo no juegue”.

El DT confirmó que el capitán no presenta molestias físicas y que será parte del amistoso contra Puerto Rico. Durante el choque con Venezuela, Messi siguió el partido desde un palco junto a su familia, lo que avivó rumores que luego fueron desmentidos.

Incluso Javier Mascherano se refirió a la situación y descartó cualquier injerencia del club estadounidense: “Si Messi no juega, me encantaría tenerlo. Pero ahora está con la Selección. Nosotros no nos metemos en eso”.

La Selección encara una agenda intensa: tras este compromiso, el equipo tiene programados dos amistosos más, el 14 de noviembre contra Angola en Luanda y otro pendiente de confirmación para cerrar 2025.