jueves, octubre 9, 2025
Falleció Miguel Ángel Russo

DEPORTES
El fútbol argentino llora la partida de Miguel Ángel Russo, quien murió este miércoles a los 69 años tras una dura batalla contra el cáncer de próstata.

Como jugador, desarrolló toda su carrera en Estudiantes de La Plata, con más de 400 partidos entre 1975 y 1989. Fue parte del histórico equipo campeón del Metropolitano 1982 y el Nacional 1983, dirigido por Carlos Bilardo y Eduardo Luján Manera, junto a figuras como José Luis “Tata” Brown, Marcelo Trobbiani, José Daniel “Boca” Ponce y Alejandro Sabella.

Tras retirarse, comenzó su camino como entrenador en Lanús, donde consiguió el ascenso a Primera. A lo largo de su carrera dirigió a Rosario Central, Vélez, Racing, San Lorenzo, Estudiantes, Millonarios de Colombia y Boca Juniors, dejando una marca de respeto y profesionalismo.

Su mayor logro llegó en 2007, cuando llevó a Boca Juniors a ganar la Copa Libertadores con un inolvidable equipo comandado por Juan Román Riquelme, que venció a Gremio de Brasil con un contundente 5-0 en el global.

