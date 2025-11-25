Simulacro de sismo cerró curso internacional en Centenario

El 9° Curso Internacional de Intervención en Desastres, organizado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, Bomberos de Centenario y el grupo Topos Internacional, cerró este domingo con un simulacro de gran escala que recreó un terremoto de magnitud 8.8. La práctica permitió integrar los contenidos trabajados durante cuatro días de capacitación intensiva.

El cierre contó con la presencia de Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos; Chaim Rafalowski, coordinador de Gestión de Desastres de Magen David Adom (Israel); Luis Alberto Gutiérrez Gómez, presidente de Rescate Internacional Topos México; Mariano Junco, referente de la célula argentina; y Ramón León Bastías, coordinador del Comité de Emergencias del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción (Chile).

En el simulacro se recreó un escenario de colapso estructural generalizado producto de un sismo severo. Las células operativas debieron localizar y rescatar a 18 personas atrapadas, con distintos niveles de compromiso clínico. Las prácticas incluyeron técnicas de apuntalamiento, estabilización de estructuras, rompimiento y acceso forzado, rescate con cuerdas, atención prehospitalaria y procedimientos de triage en múltiples víctimas.

A lo largo de la jornada, los equipos pusieron en juego habilidades técnicas y de coordinación en un entorno exigente y con variaciones constantes.

En paralelo, se desarrolló una simulación del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), donde se trabajó en protocolos de coordinación, logística, comunicación interinstitucional y despacho de recursos. Este componente fue evaluado por especialistas internacionales, que aportaron recomendaciones para fortalecer la capacidad de respuesta.