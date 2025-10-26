spot_img
domingo, octubre 26, 2025
Operativo en Centenario: tres conductores dieron positivo en alcoholemia

CENTENARIO
Redacción
Less than 1 min.lectura

El municipio de Centenario realizó un control vehicular este sábado por la noche, en la antesala del proceso electoral.
El operativo se desarrolló en Costa Rica y avenida Libertador, con participación de inspectores de tránsito, personal policial de la Comisaría 52° y efectivos de DEMOSE.

Durante las inspecciones se efectuaron pruebas de alcoholemia, con tres resultados positivos. El caso más alto fue el de un conductor con 1,87 g/l de alcohol en sangre, seguido por otros dos con 0,13 g/l y 1,29 g/l.

Además, se labraron 18 actas de infracción por distintas faltas a la normativa y se retuvieron dos motocicletas por falta de documentación.

Desde el municipio indicaron que los controles continuarán durante el fin de semana para reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes en el marco de la jornada electoral.

