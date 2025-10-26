Operativo en Centenario: tres conductores dieron positivo en alcoholemia

El municipio de Centenario realizó un control vehicular este sábado por la noche, en la antesala del proceso electoral.

El operativo se desarrolló en Costa Rica y avenida Libertador, con participación de inspectores de tránsito, personal policial de la Comisaría 52° y efectivos de DEMOSE.

Durante las inspecciones se efectuaron pruebas de alcoholemia, con tres resultados positivos. El caso más alto fue el de un conductor con 1,87 g/l de alcohol en sangre, seguido por otros dos con 0,13 g/l y 1,29 g/l.

Además, se labraron 18 actas de infracción por distintas faltas a la normativa y se retuvieron dos motocicletas por falta de documentación.

Desde el municipio indicaron que los controles continuarán durante el fin de semana para reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes en el marco de la jornada electoral.