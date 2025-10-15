spot_img
miércoles, octubre 15, 2025
El Ejército retira puente Bailey y comienzan trabajos definitivos

CENTENARIO
La Municipalidad de Centenario inició este martes la construcción del puente definitivo hacia la isla El Porvenir, tras retirar la estructura provisional que había instalado el Ejército Argentino en 2023.

El intendente Esteban Cimolai señaló que desde el inicio de su gestión se realizaron gestiones ante Recursos Hídricos para garantizar una solución permanente a la conectividad del sector, donde viven más de 30 familias. Mientras tanto, se mantuvo el acceso mediante obras provisorias.

Los trabajos iniciales incluyeron el desvío parcial del río Neuquén, la reducción del caudal y la construcción de un terraplén provisorio que permite la circulación hasta que se habilite el nuevo puente.

Según la Subsecretaría Provincial de Recursos Hídricos, la estructura definitiva tendrá dos carriles de 3,5 metros, veredas de un metro a cada lado y un ancho total de 9 metros, con un plazo de ejecución de 300 días corridos.

El Batallón de Ingenieros de Montaña VI retiró el puente Bailey instalado en 2023, que había asegurado la conectividad tras la crecida del río. La obra ofrecerá seguridad vial y accesibilidad a vecinos y productores.

