Centenario refuerza su plan de seguridad con nuevas brigadas

El intendente Esteban Cimolai y la secretaria de Gobierno Rosalí Esteves se reunieron con el jefe de la Policía de Neuquén, Comisario General Carlos Tomás Díaz Pérez, para definir acciones destinadas a reforzar la seguridad en Centenario.

Durante el encuentro, las autoridades locales destacaron la puesta en marcha de la Comisaría 52° y solicitaron más móviles y personal policial, en un contexto de aumento de hechos delictivos.

Entre las propuestas, se analizó la creación de una Brigada Rural, que podría ponerse en funcionamiento antes de fin de año, en línea con el nuevo Código Urbano Rural (CUR) que impulsa el Municipio.

Uno de los espacios evaluados para su instalación es la chacra municipal, donde habría lugar para caballos, móviles rurales y nuevos efectivos, con el objetivo de aliviar las tareas del personal actual.

También se planteó la posibilidad de instalar una División Especial en el antiguo edificio de la Comisaría 52° y construir una nueva posta policial en la Tercera Meseta, que cubriría el autódromo, parque industrial y barrios cercanos.

La nueva posta contaría con patrullaje constante y un móvil exclusivo, en un trabajo conjunto entre el Municipio y el sector privado.