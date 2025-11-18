Rucci renovó la conducción del Sindicato Petrolero hasta 2029

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa renovó este lunes su conducción con la asunción de Marcelo Esteban Rucci como secretario general y Ernesto Inal como secretario general adjunto, en un acto realizado en el Centro Recreativo de Rincón de los Sauces, que reunió a más de 20 mil trabajadores. El mandato se extenderá hasta el 16 de noviembre de 2029.

Rucci inicia este período tras haber sido electo el 22 de julio, en una votación con lista única y una participación superior al 90% del padrón, un nivel considerado histórico para el gremio.

Durante la entrega de diplomas, Rucci agradeció la confianza de los afiliados y afirmó que la comisión directiva continuará “al lado de cada trabajador”. También destacó dos ejes que, según dijo, orientan al sindicato: lealtad y unidad.

La nueva comisión quedó integrada por Juan Pablo Eggers (Secretario Administrativo), Miguel Ángel Díaz (Tesorero), Flavio David Pereyra (Protesorero), Daniel Alfredo Andersch (Secretario Gremial), Cristian Bernales (Prosecretario Gremial), Martín Guillermo Pereyra (Prensa y Propaganda), Ricardo Andrés Jara (Prosecretario), Celeste Daniela Urrutia (Turismo y Deportes), Luis Alberto Gordillo (Previsión Social) y Mariana Alejandra Cofré (Mujer y Familia).

Los vocales serán Paola Eva Mariana Cabezas y Luciano Sebastián Muñoz, mientras que la Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por Néstor Fernando Medel, Hugo Arcadio Zalazar, Ruth Betsabé Sánchez y Patricio Keim García.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje a Guillermo Pereyra, referente histórico del sector. Un video proyectado ante la multitud recordó su legado y despertó un aplauso generalizado. Rucci señaló que “nos dejó un camino de trabajo, solidaridad y defensa de los derechos”.

La asunción se produce en un contexto de crecimiento de la actividad hidrocarburífera en la región, que demanda fortalecer las condiciones de seguridad y garantizar una representación gremial activa.