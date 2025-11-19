El Puente de La Rinconada abrió sin acto oficial

Después de 19 años de obra, el Puente de la Rinconada quedó habilitado al tránsito este martes. La apertura se realizó sin acto oficial ni presencia de autoridades del gobierno provincial.

El viaducto, construido sobre el río Collón Curá y considerado clave para la conexión entre Junín de los Andes y Piedra del Águila, atravesó casi dos décadas de demoras, paralizaciones, cambios de contratistas y ajustes presupuestarios.

La habilitación sin ceremonia generó sorpresa, dado el impacto que la infraestructura tendrá en la circulación regional, especialmente para el turismo y el transporte de cargas.

Con su apertura, se espera una reducción de tiempos de viaje y una mejora en la seguridad vial de un tramo históricamente conflictivo de la Ruta Nacional 234.