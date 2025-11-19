spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, noviembre 19, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Nicolini viajó a Plaza Huincul tras las agresiones a funcionarios

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El jueves 13 de noviembre, el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, y el secretario de Hacienda, Alejandro Cancio (a cargo también de Obras, Servicios Públicos y Planificación), fueron víctimas de amenazas y agresiones verbales mientras supervisaban el avance del nuevo Parque Integración.

Este martes, el ministro de Seguridad Matías Nicolini se trasladó a la localidad para ponerse a disposición del municipio, de la Justicia y de las fuerzas intervinientes.

La gestión municipal indicó que mantiene un proceso de ordenamiento de las obras públicas, con controles sobre avances, pagos y cumplimiento de funciones. Durante estas revisiones se detectaron irregularidades desde el inicio del mandato.

Desde el Ejecutivo local se calificó el episodio como “de extrema gravedad”, al señalar que este tipo de hechos afecta la convivencia y el respeto institucional. También informaron que el municipio quedó a disposición de la Justicia para colaborar en el esclarecimiento del hecho.

El ministro Nicolini señaló la voluntad de trabajar de manera coordinada con el municipio y la Justicia para garantizar la seguridad de los funcionarios y el normal desarrollo de las actividades públicas en Plaza Huincul.

Previous article
El Puente de La Rinconada abrió sin acto oficial
Next article
Más de 25 mil estudiantes completaron la inscripción 2026
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Milei destacó avances y anunció reformas de segunda generación

POLITICA 0
En un comunicado difundido en redes sociales, Javier Milei...

Más de 25 mil estudiantes completaron la inscripción 2026

NEUQUÉN 0
El pasado 14 de noviembre finalizaron las inscripciones para...

Recapturaron a los cuatro internos fugados en Senillosa

POLICIALES 0
La Policía de Neuquén recapturó este martes a los...

Más leídos

Milei destacó avances y anunció reformas de segunda generación

POLITICA 0
En un comunicado difundido en redes sociales, Javier Milei...

Más de 25 mil estudiantes completaron la inscripción 2026

NEUQUÉN 0
El pasado 14 de noviembre finalizaron las inscripciones para...

Recapturaron a los cuatro internos fugados en Senillosa

POLICIALES 0
La Policía de Neuquén recapturó este martes a los...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.