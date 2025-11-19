Nicolini viajó a Plaza Huincul tras las agresiones a funcionarios

El jueves 13 de noviembre, el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, y el secretario de Hacienda, Alejandro Cancio (a cargo también de Obras, Servicios Públicos y Planificación), fueron víctimas de amenazas y agresiones verbales mientras supervisaban el avance del nuevo Parque Integración.

Este martes, el ministro de Seguridad Matías Nicolini se trasladó a la localidad para ponerse a disposición del municipio, de la Justicia y de las fuerzas intervinientes.

La gestión municipal indicó que mantiene un proceso de ordenamiento de las obras públicas, con controles sobre avances, pagos y cumplimiento de funciones. Durante estas revisiones se detectaron irregularidades desde el inicio del mandato.

Desde el Ejecutivo local se calificó el episodio como “de extrema gravedad”, al señalar que este tipo de hechos afecta la convivencia y el respeto institucional. También informaron que el municipio quedó a disposición de la Justicia para colaborar en el esclarecimiento del hecho.

El ministro Nicolini señaló la voluntad de trabajar de manera coordinada con el municipio y la Justicia para garantizar la seguridad de los funcionarios y el normal desarrollo de las actividades públicas en Plaza Huincul.