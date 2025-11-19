Más de 25 mil estudiantes completaron la inscripción 2026

El pasado 14 de noviembre finalizaron las inscripciones para los niveles de educación obligatoria en Neuquén. En total, 25.861 estudiantes completaron el trámite para ingresar a los niveles Inicial, Primario y Secundario del sistema educativo.

Datos por nivel

En el Nivel Inicial, que tuvo su registro entre el 3 y el 7 de noviembre, se anotaron 4.915 estudiantes para sala de 4 años, entre quienes ingresan por primera vez y quienes ya cursan sala de 3.

Para el Nivel Primario, el proceso virtual realizado del 10 al 14 de noviembre reunió 9.023 inscripciones de egresados de salas de 5. Aún resta registrar al 37% del alumnado, principalmente en Neuquén capital, Rincón de los Sauces, Plaza Huincul y Plottier. Desde la Coordinación de Niveles explicaron que en localidades con una única escuela, así como en zonas rurales, las familias suelen inscribirse de manera manual, lo que demora el registro.

Caída de la matrícula

El Consejo Provincial de Educación señaló una baja sostenida en la matrícula. La tasa de natalidad cayó 43% entre 2015 y 2024, fenómeno que se traduce en una reducción del 25% en el Nivel Inicial en los últimos cinco años y que se proyecta hacia los niveles siguientes.

Nivel Secundario

Entre el 6 de octubre y el 2 de noviembre se inscribió el 82% de quienes egresan de séptimo grado, lo que equivale a 11.923 estudiantes para el ciclo 2026. El 18% restante completará el trámite de forma manual, con fechas extendidas debido a las distancias, la conectividad y la disponibilidad institucional en ámbitos rurales.

Demanda por escuelas técnicas

Según el Consejo Provincial de Educación, continúa una demanda marcada por las escuelas técnicas. Para 2026, 4.000 estudiantes eligieron alguna de las 110 escuelas orientadas y 3.500 optaron por las 32 escuelas técnicas y 2 anexos.

Salas de 2 y 3 años

Las inscripciones presenciales para sala de 3 se realizaron el 10 y el 11 de noviembre, mientras que el 12 se sumaron quienes ingresan a sala de 2 en Escuelas Infantiles. En febrero se habilitará la inscripción para sala de 1, disponible solo en instituciones que cuentan con esos espacios. La provincia dispone de 37 escuelas infantiles, la mayoría creadas en 2024.

Sector estatal y privado

Actualmente, el 80% de la matrícula asiste al sistema estatal y el 20% al sector privado.