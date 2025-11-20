Arribó el transformador de 30 MVA para la estación de Centenario

El EPEN informó que este jueves llegó a la Estación Transformadora Centenario un transformador de 30 MVA y 52 toneladas, adquirido dentro del proyecto de readecuación del sistema eléctrico local. La inversión fue de 19 mil millones de pesos.

El equipo forma parte de los dos destinados a reemplazar la infraestructura dañada tras el incendio de septiembre de 2023, que redujo la capacidad de la estación y obligó a operar con maniobras especiales durante más de un año.

Desde el organismo señalaron que la instalación permitirá normalizar la operación, mejorar la capacidad de respuesta y acompañar la demanda de Centenario y la zona aledaña. Indicaron además que, con la llegada del nuevo transformador, se podrá rotar equipamiento y trasladar uno de los actuales hacia Zapala.

El EPEN detalló que continúa avanzando con obras en San Patricio del Chañar, Añelo y Rincón de los Sauces, con el objetivo de asegurar el funcionamiento del sistema frente al aumento del consumo en verano.

Para ubicar el transformador en su posición definitiva será necesario un corte programado de 30 minutos, que alcanzará a sectores de Centenario. La interrupción se realizará por motivos de seguridad durante el montaje y las maniobras del vehículo de transporte.

La información sobre los sectores afectados se encuentra disponible en el sitio oficial del EPEN.