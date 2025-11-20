spot_img
jueves, noviembre 20, 2025
Fin de semana largo: horario habitual en el Mercado Concentrador

NEUQUÉN
Redacción
El Mercado Concentrador confirmó que el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, ambos incluidos en el fin de semana largo, mantendrá su horario habitual de 6 a 11.

La medida busca garantizar la provisión de productos frescos y mantener una atención regular en jornadas donde suele aumentar el movimiento previo al inicio de actividades y a los regresos del fin de semana.

Desde la organización remarcaron que el servicio funcionará con normalidad, sin modificaciones en la atención durante ambas fechas.

Arribó el transformador de 30 MVA para la estación de Centenario
Causa Planes Sociales: nueva audiencia por admisibilidad de prueba
