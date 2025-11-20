Fin de semana largo: horario habitual en el Mercado Concentrador

El Mercado Concentrador confirmó que el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, ambos incluidos en el fin de semana largo, mantendrá su horario habitual de 6 a 11.

La medida busca garantizar la provisión de productos frescos y mantener una atención regular en jornadas donde suele aumentar el movimiento previo al inicio de actividades y a los regresos del fin de semana.

Desde la organización remarcaron que el servicio funcionará con normalidad, sin modificaciones en la atención durante ambas fechas.