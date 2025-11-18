spot_img
martes, noviembre 18, 2025
Entregaron diplomas a los legisladores nacionales electos

NEUQUÉN
Less than 1 min.lectura

El gobernador Rolando Figueroa participó este lunes de la audiencia de proclamación de las autoridades electas el pasado 26 de octubre, quienes asumirán sus cargos en el Congreso a partir de diciembre. El acto, organizado por la Junta Electoral Provincial, tuvo como eje la entrega de los certificados que oficializan cada mandato.

La ceremonia se desarrolló en el Centro de Convenciones Domuyo, donde recibieron sus diplomas de senadores nacionales Julieta Corroza, Nadia Márquez y Pablo Cervi. También fueron proclamados los diputados nacionales electos Karina Maureira, Gastón Riesco y Soledad Mondaca.

Entre los presentes se encontraban integrantes del gabinete provincial, autoridades municipales, legislativas y representantes del Poder Judicial.

Durante el encuentro, la jueza federal con competencia electoral Carolina Pandolfi presentó conclusiones de un informe elaborado por la Cámara Nacional Electoral sobre la implementación de la Boleta Única Papel (BUP). Precisó que funcionaron 1.749 mesas y que, de 584.722 electores habilitados, votaron 438.793, lo que representa el 75,06%. Además, destacó que “no se recibieron planteos posteriores al acto electoral ni durante el escrutinio”.

Alerta amarilla por vientos fuertes
Rucci renovó la conducción del Sindicato Petrolero hasta 2029
