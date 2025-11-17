El Parque Nacional Lanín informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para la tarde del lunes 17 de noviembre. Se prevén vientos del oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

La administración del parque recordó que los senderos y áreas de uso público están expuestos a procesos naturales propios del ambiente, por lo que recomendó evitar actividades al aire libre durante el período de mayor inestabilidad.

Entre las principales indicaciones se solicita:

• Informarse sobre el estado de rutas a través de Vialidad Nacional.

• Consultar los pronósticos y alertas del SMN.

• Mantenerse atento a comunicados de las autoridades locales.

• Considerar que en zonas boscosas es frecuente la caída de ramas, árboles y piedras.

• Evitar la navegación y consultar a Prefectura Naval (106).

• Asegurar objetos que puedan volarse.

• Circular con máxima precaución.

El Parque recordó que las actualizaciones se difunden en sus redes oficiales @pnlanin.