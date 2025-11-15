ATE rechazó por segunda vez la oferta salarial oficial

La negociación salarial entre el Gobierno neuquino y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a quedar estancada después de que el gremio rechazara la oferta presentada en el segundo encuentro oficial. La conducción sostuvo que la propuesta no mostró avances respecto de la primera reunión.

Por parte del sindicato participaron Carlos Quintriqueo, María José García Crespo, Mario Sepúlveda y Andrea Gatica, quienes coincidieron en que la oferta del Ejecutivo fue idéntica a la del día anterior. La postura fue rechazada de forma unánime.

Tras el encuentro, Quintriqueo señaló que el Gobierno provincial mantuvo “la misma oferta conocida el día de ayer, que también fue presentada a otros sindicatos”. Ante este escenario, ATE presentó una contrapropuesta.

El gremio pidió conformar una mesa técnica para analizar el presupuesto 2026, revisar los ingresos proyectados y acreditar que la provincia puede sostener la pauta salarial atada al IPC, tal como reclama la organización sindical.