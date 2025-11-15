spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, noviembre 15, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

ATE rechazó por segunda vez la oferta salarial oficial

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La negociación salarial entre el Gobierno neuquino y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a quedar estancada después de que el gremio rechazara la oferta presentada en el segundo encuentro oficial. La conducción sostuvo que la propuesta no mostró avances respecto de la primera reunión.

Por parte del sindicato participaron Carlos Quintriqueo, María José García Crespo, Mario Sepúlveda y Andrea Gatica, quienes coincidieron en que la oferta del Ejecutivo fue idéntica a la del día anterior. La postura fue rechazada de forma unánime.

Tras el encuentro, Quintriqueo señaló que el Gobierno provincial mantuvo “la misma oferta conocida el día de ayer, que también fue presentada a otros sindicatos”. Ante este escenario, ATE presentó una contrapropuesta.

El gremio pidió conformar una mesa técnica para analizar el presupuesto 2026, revisar los ingresos proyectados y acreditar que la provincia puede sostener la pauta salarial atada al IPC, tal como reclama la organización sindical.

Previous article
Reunión clave con ATE cerró la ronda paritaria
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

La ciudad activó la previa de la temporada balnearia 2025/26

LA CIUDAD 0
La ciudad de Neuquén puso en marcha este sábado...

Bancarios actualizan salarios con suba del 2,3%

NACIONALES 0
La Asociación Bancaria confirmó la actualización salarial de octubre...

Siemens Energy proyecta expansión en Vaca Muerta y minería

ENERGIA 0
La compañía Siemens Energy presentó su estrategia de crecimiento...

Más leídos

La ciudad activó la previa de la temporada balnearia 2025/26

LA CIUDAD 0
La ciudad de Neuquén puso en marcha este sábado...

Bancarios actualizan salarios con suba del 2,3%

NACIONALES 0
La Asociación Bancaria confirmó la actualización salarial de octubre...

Siemens Energy proyecta expansión en Vaca Muerta y minería

ENERGIA 0
La compañía Siemens Energy presentó su estrategia de crecimiento...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.