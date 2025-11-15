Reunión clave con ATE cerró la ronda paritaria

El Gobierno provincial mantuvo este viernes la segunda reunión con la conducción de ATE, encuentro que había sido reprogramado, y cerró así la segunda ronda de conversaciones con los gremios estatales para definir la pauta salarial del período 2026. El jueves se habían realizado las reuniones con ATEN, UPCN y UNAVP.

La propuesta presentada a ATE replica el esquema ofrecido al resto de los sindicatos. Incluye un incremento del 2,5% en abril y otro 2,5% en julio, calculado sobre el salario del mes previo. Además prevé una mesa de revisión en la segunda quincena de julio, destinada a evaluar si es posible continuar con la misma línea salarial durante el segundo semestre de 2026.

Al igual que con ATEN, el Ejecutivo propuso habilitar una mesa técnica para abordar temas específicos del sector.

Las reuniones siguen la metodología anunciada para esta gestión, basada en convocatorias anticipadas a las paritarias, con el objetivo de garantizar previsibilidad administrativa y económica tanto para el Estado como para los trabajadores.

Por el Ejecutivo participaron Jorge Tobares, Carola Pogliano, Juan Grandi, Juan González López, Natalia Puppio y Marcelo Bages.

Tobares valoró la continuidad del diálogo y señaló que se compartió información sobre la situación presupuestaria y financiera de la provincia. También remarcó que Neuquén es la única provincia que ya discute la paritaria 2026, lo que, afirmó, permite adelantar el proceso de negociación.

Pogliano agregó que se acordó dar continuidad a la negociación, con fecha a confirmar, y detalló que cada organización presentó planteos sectoriales que derivaron en la creación de dos mesas técnicas, una para Educación y otra para Salud.

El objetivo general es avanzar en un acuerdo que considere las particularidades de cada sector y sostenga una política salarial previsible. El ofrecimiento apunta a mantener el poder adquisitivo respetando la sustentabilidad de las finanzas públicas.

Los gremios estuvieron representados por Marcelo Guagliardo (ATEN), Carlos Quintriqueo (ATE), Luis Querci (UPCN), Carlos Roselli (UNAVP) y otros integrantes de sus equipos.