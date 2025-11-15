spot_img
sábado, noviembre 15, 2025
La Provincia relanza su Registro de Alquileres actualizado

NEUQUÉN
La provincia de Neuquén activó la segunda edición del Registro de Alquileres, una herramienta que busca relevar la situación habitacional de los hogares que viven en alquiler y actualizar los datos en todo el territorio provincial. El objetivo central es consolidar un sistema integrado de información que permita diseñar políticas públicas más precisas y mejorar el acceso a contratos de vivienda.

Desde el gobierno provincial señalaron que esta actualización permitirá conocer con mayor detalle el funcionamiento del mercado, identificar necesidades pendientes y fortalecer la coordinación entre organismos para impulsar acciones intersectoriales orientadas a mejorar las condiciones habitacionales.

La directora del Instituto de Vivienda y Hábitat, Carolina Amaya, destacó la importancia del registro para localidades como San Martín de los Andes, que atraviesa su décima emergencia habitacional. Afirmó que el trabajo conjunto con la Provincia es fundamental para avanzar hacia un acceso a la vivienda más equilibrado.

Amaya también remarcó la articulación con el Monitor de Alquileres y el Observatorio de Alquileres, integrado por el IVH y el Conicet, instrumentos que permiten construir indicadores y seguir en tiempo real la dinámica del mercado.

Con esta nueva edición, la Provincia busca profundizar el diagnóstico sobre los alquileres y orientar políticas que respondan de forma más eficaz a las necesidades habitacionales de la población.

La ciudad activó la previa de la temporada balnearia 2025/26

LA CIUDAD 0
La ciudad de Neuquén puso en marcha este sábado...

ATE rechazó por segunda vez la oferta salarial oficial

NEUQUÉN 0
La negociación salarial entre el Gobierno neuquino y la...

Bancarios actualizan salarios con suba del 2,3%

NACIONALES 0
La Asociación Bancaria confirmó la actualización salarial de octubre...

