spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, noviembre 15, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Una jueza ordenó capacitación en género a un abogado

JUDICIALESNEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

La jueza de Familia Eliana Fortbetil dispuso que un hombre y su abogado deberán realizar un taller obligatorio de capacitación en género, tras detectar expresiones “jurídicamente inaceptables” en un escrito judicial presentado en un expediente de Familia en la provincia de Neuquén. La resolución fue emitida el 14 de noviembre de 2025 en el marco de una causa vinculada al cuidado personal de una niña de 10 años.

La medida surgió a partir de la presentación de una mujer contra su ex pareja, a quien denunció por llevarse a la niña y cortar el contacto entre ambas, pese a existir un acuerdo verbal de cuidado compartido. En la contestación, la jueza advirtió expresiones cargadas de violencia y una naturalización de desigualdades.

Para Fortbetil, los términos utilizados evidencian una falta de nociones básicas de género que debe tener cualquier profesional del derecho en procesos de familia.

La magistrada señaló que este tipo de proceder ya había sido advertido al mismo letrado en otros expedientes, por lo que consideró necesaria una respuesta preventiva ante conductas reiteradas.

Fortbetil destacó que aplicar perspectiva de género “no implica perder objetividad”, sino ampliar la mirada para visibilizar situaciones históricamente silenciadas. También observó expresiones que buscaban desacreditar su función, con un lenguaje que calificó como impropio.

La jueza detectó frases estigmatizantes y violentas hacia la demandante, configurando violencia simbólica, además de conceptos contrarios a la Ley Micaela y a las obligaciones de respeto profesional.

Fortbetil recordó que las resoluciones judiciales pueden ser revisadas por las vías procesales previstas, pero no mediante descalificaciones personales, ya que estas prácticas exceden los límites éticos.

Finalmente, ordenó que el abogado complete una capacitación del Programa de Formación en Género de la Ley Micaela, dictado por la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia, y que acredite su cumplimiento bajo apercibimiento de una sanción económica.

Previous article
Loncopué: prohibido vender alcohol después de las 22 hs.
Next article
La Provincia relanza su Registro de Alquileres actualizado
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

La ciudad activó la previa de la temporada balnearia 2025/26

LA CIUDAD 0
La ciudad de Neuquén puso en marcha este sábado...

ATE rechazó por segunda vez la oferta salarial oficial

NEUQUÉN 0
La negociación salarial entre el Gobierno neuquino y la...

Bancarios actualizan salarios con suba del 2,3%

NACIONALES 0
La Asociación Bancaria confirmó la actualización salarial de octubre...

Más leídos

La ciudad activó la previa de la temporada balnearia 2025/26

LA CIUDAD 0
La ciudad de Neuquén puso en marcha este sábado...

ATE rechazó por segunda vez la oferta salarial oficial

NEUQUÉN 0
La negociación salarial entre el Gobierno neuquino y la...

Bancarios actualizan salarios con suba del 2,3%

NACIONALES 0
La Asociación Bancaria confirmó la actualización salarial de octubre...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.