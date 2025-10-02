spot_img
Rincón de los Sauces regula la administración de motos secuestradas

La Municipalidad de Rincón de los Sauces estableció nuevas normas para la administración de motos secuestradas mediante el Decreto N° 444/2025, firmado el 1° de octubre.

El decreto indica que la Secretaría de Industria, Comercio y Transporte deberá elaborar un listado detallado de los rodados incautados en el predio ex Pride, incluyendo tipo de moto y fecha de secuestro.

Las disposiciones son claras: motos con menos de seis meses de secuestro se guardarán en un predio asignado por la Secretaría, mientras que las que superen los seis meses serán publicadas en edictos y redes sociales, otorgando un plazo de 20 días para su retiro. Si no son reclamadas, se procederá a su destrucción y compactación, con actas que se remitirán al área legal para archivo.

El objetivo del decreto es ordenar y transparentar la situación de los vehículos secuestrados, evitando la acumulación y dejando en claro el procedimiento para su disposición final.

