lunes, octubre 6, 2025
Cierre temporal de acceso al agua en playa central del Lago Lácar

NEUQUÉN
Redacción
El Municipio de San Martín de los Andes informó que el martes 30 de septiembre se activó un bypass de emergencia en la Planta de Tratamiento de Efluentes Nº 1 (PTE1), ubicada junto al Lago Lácar, para reparar una rotura crítica en una cañería principal detectada por la Cooperativa de Agua Potable.

Los trabajos de reparación y montaje de una válvula finalizaron por la noche y el bypass se cerró a las 22. Durante la jornada, personal municipal supervisó las tareas y este miércoles se realizaron monitoreos de calidad de agua en la zona de descarga del Arroyo Pocahullo. Los resultados se informarán cuando estén disponibles.

Como medida preventiva, Protección Civil clausuró temporalmente el acceso al agua en una franja de la playa central del Lago Lácar, para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.

Entregaron las llaves de la ciudad al presidente de YPF
Rincón de los Sauces regula la administración de motos secuestradas
