Entregaron las llaves de la ciudad al presidente de YPF

En un acto realizado en el Polo Tecnológico de Neuquén, el presidente de YPF, Horacio Marín, recibió las llaves de la ciudad en reconocimiento a su trayectoria y al papel de la industria hidrocarburífera en la provincia.

La ceremonia sirvió también para presentar el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM), que capacitará entre dos mil y tres mil personas al año en oficios y perfiles técnicos vinculados a la cuenca neuquina.

Durante el encuentro, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa remarcaron la importancia de la cooperación entre el sector público y privado para potenciar el desarrollo regional. Marín, en tanto, destacó que las clases del IVM comenzarán en marzo y que se trabaja junto a empresas para garantizar la formación de futuros trabajadores.