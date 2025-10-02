spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, octubre 6, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Entregaron las llaves de la ciudad al presidente de YPF

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

En un acto realizado en el Polo Tecnológico de Neuquén, el presidente de YPF, Horacio Marín, recibió las llaves de la ciudad en reconocimiento a su trayectoria y al papel de la industria hidrocarburífera en la provincia.

La ceremonia sirvió también para presentar el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM), que capacitará entre dos mil y tres mil personas al año en oficios y perfiles técnicos vinculados a la cuenca neuquina.

Durante el encuentro, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa remarcaron la importancia de la cooperación entre el sector público y privado para potenciar el desarrollo regional. Marín, en tanto, destacó que las clases del IVM comenzarán en marzo y que se trabaja junto a empresas para garantizar la formación de futuros trabajadores.

Previous article
Zapala renovó la Plazoleta del Centenario
Next article
Cierre temporal de acceso al agua en playa central del Lago Lácar
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA 0
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA 0
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD 0
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

Más leídos

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA 0
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA 0
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD 0
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.