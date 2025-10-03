Alerta amarilla por vientos fuertes en 12 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para 12 provincias este viernes 3 de octubre, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Además, algunas zonas registran viento Zonda y se esperan lluvias intensas en el sur del país.

Las provincias afectadas por vientos del sector oeste, con velocidades de 40 a 60 km/h, son: Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

El SMN indicó que la alerta amarilla significa posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades.

Por otra parte, se emitió alerta por viento Zonda en Mendoza y San Juan, fenómeno que puede generar reducción de visibilidad, aumento de temperatura y baja humedad relativa.

En el sur, se esperan lluvias con acumulados de 30 a 50 mm en 24 horas en Río Negro, Chubut y Santa Cruz, mientras que en zonas cordilleranas podría presentarse lluvia y nieve.