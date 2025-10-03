spot_img
lunes, octubre 6, 2025
Alerta amarilla por vientos fuertes en 12 provincias

CLIMANEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para 12 provincias este viernes 3 de octubre, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Además, algunas zonas registran viento Zonda y se esperan lluvias intensas en el sur del país.

Las provincias afectadas por vientos del sector oeste, con velocidades de 40 a 60 km/h, son: Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

El SMN indicó que la alerta amarilla significa posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades.

Por otra parte, se emitió alerta por viento Zonda en Mendoza y San Juan, fenómeno que puede generar reducción de visibilidad, aumento de temperatura y baja humedad relativa.

En el sur, se esperan lluvias con acumulados de 30 a 50 mm en 24 horas en Río Negro, Chubut y Santa Cruz, mientras que en zonas cordilleranas podría presentarse lluvia y nieve.

Rincón de los Sauces regula la administración de motos secuestradas
El ex novio de Luciana Muñoz irá a juicio por falso testimonio
Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA
El Gobierno nacional decidó dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

