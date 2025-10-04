spot_img
lunes, octubre 6, 2025
El ex novio de Luciana Muñoz irá a juicio por falso testimonio

JUDICIALESNEUQUÉN
Redacción
1 min.lectura

El juez Luis Giorgetti resolvió este viernes elevar a juicio la causa contra Maximiliano Avilez, ex novio de Luciana Muñoz, acusado por falso testimonio en el marco de la investigación por la desaparición de la joven.

La defensa había pedido el sobreseimiento, alegando que se habían vencido los plazos de investigación. También solicitó la nulidad de las declaraciones que dieron origen a la acusación, argumentando que Avilez fue interrogado como sospechoso y no como testigo, ya que antes se había allanado su vivienda con búsqueda de ADN y perros rastreadores.

La fiscalía se opuso y explicó que Avilez siempre declaró en calidad de testigo, y que el pedido de audiencia de control de acusación fue presentado en tiempo y forma el 23 de diciembre de 2024. Aclaró que no figuró en el sistema por problemas informáticos, pero que se reingresó a tiempo.

El juez entendió que no hubo vencimiento de plazos, aunque declaró nulo el segundo interrogatorio de Avilez, ya que en ese momento ya había indicios de que podía ser sospechoso. En esa declaración, él había dicho que el 13 de julio permaneció en su casa, pero los registros de su celular demostraron lo contrario.

Con la resolución, la causa avanza al control de acusación solo con el primer testimonio y Avilez será juzgado por falso testimonio.

