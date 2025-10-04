spot_img
lunes, octubre 6, 2025
Entregaron equipamiento a brigadistas forestales en la Sociedad Rural del Neuquén

NEUQUÉN
En un acto realizado en la Sociedad Rural del Neuquén, se entregaron móviles, bombas e insumos destinados a los brigadistas de incendios forestales.

El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar la protección de los bosques y zonas rurales de la provincia.

Durante la ceremonia se concretó la entrega de equipamiento y vehículos que estarán a disposición de los brigadistas para su tarea en incendios forestales. También asistieron integrantes del Cuerpo de Bomberos 100 y del Regimiento de Artillería local, que tendrán un rol de apoyo en logística y despliegue.

Con estos recursos se busca garantizar que los equipos de emergencia cuenten con herramientas adecuadas para actuar de manera rápida y efectiva frente a los incendios.

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

