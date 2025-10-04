Entregaron equipamiento a brigadistas forestales en la Sociedad Rural del Neuquén

En un acto realizado en la Sociedad Rural del Neuquén, se entregaron móviles, bombas e insumos destinados a los brigadistas de incendios forestales.

El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar la protección de los bosques y zonas rurales de la provincia.

Durante la ceremonia se concretó la entrega de equipamiento y vehículos que estarán a disposición de los brigadistas para su tarea en incendios forestales. También asistieron integrantes del Cuerpo de Bomberos 100 y del Regimiento de Artillería local, que tendrán un rol de apoyo en logística y despliegue.

Con estos recursos se busca garantizar que los equipos de emergencia cuenten con herramientas adecuadas para actuar de manera rápida y efectiva frente a los incendios.