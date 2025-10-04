spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, octubre 6, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Incendio en Picún Leufú: fue controlado tras un amplio operativo

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Un incendio en la zona de chacras de Picún Leufú, cercano a un arroyo, se expandió rápidamente esta tarde por efecto del viento y la presencia de pelusas, pero logró ser controlado en pocas horas gracias al trabajo de bomberos y equipos de emergencia.

En el operativo participaron bomberos voluntarios de Picún Leufú, Cutral Co, Plaza Huincul, El Chocón y Piedra del Águila, junto con personal del SIEN y Manejo del Fuego. También se utilizaron drones, ambulancias y camiones forestales.

Como medida preventiva, se evacuó una escuela y se interrumpieron las líneas de gas y luz en el sector.

Actualmente se realizan tareas de enfriamiento de focos calientes y se mantiene una guardia de cenizas. Las autoridades confirmaron que no hay riesgo de propagación y destacaron la colaboración de vecinos en la emergencia.

Previous article
Entregaron equipamiento a brigadistas forestales en la Sociedad Rural del Neuquén
Next article
Más de 500 DNI esperan ser retirados en el Registro Civil de Neuquén
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA 0
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA 0
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD 0
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

Más leídos

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA 0
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA 0
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD 0
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.