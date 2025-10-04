Incendio en Picún Leufú: fue controlado tras un amplio operativo

Un incendio en la zona de chacras de Picún Leufú, cercano a un arroyo, se expandió rápidamente esta tarde por efecto del viento y la presencia de pelusas, pero logró ser controlado en pocas horas gracias al trabajo de bomberos y equipos de emergencia.

En el operativo participaron bomberos voluntarios de Picún Leufú, Cutral Co, Plaza Huincul, El Chocón y Piedra del Águila, junto con personal del SIEN y Manejo del Fuego. También se utilizaron drones, ambulancias y camiones forestales.

Como medida preventiva, se evacuó una escuela y se interrumpieron las líneas de gas y luz en el sector.

Actualmente se realizan tareas de enfriamiento de focos calientes y se mantiene una guardia de cenizas. Las autoridades confirmaron que no hay riesgo de propagación y destacaron la colaboración de vecinos en la emergencia.