lunes, octubre 6, 2025
Más de 500 DNI esperan ser retirados en el Registro Civil de Neuquén

NEUQUÉN
Redacción
La Dirección Provincial del Registro Civil recibió más de 500 DNI correspondientes a nuevos ejemplares y renovaciones que habían sido tramitados en la ciudad de Neuquén y estaban pendientes de entrega.

Los documentos fueron enviados por el Renaper con el fin de agilizar la distribución, que hasta ahora estaba a cargo del correo.

A partir de esta etapa, la provincia asumirá la entrega directa en las sedes del Registro Civil.

Se recomienda a quienes realizaron trámites en los últimos meses acercarse a su oficina seccional para verificar si el DNI ya está disponible y retirarlo de manera personal.

Quienes necesiten consultar la ubicación de las sedes pueden hacerlo en el sitio oficial: https://registrocivil.neuquen.gob.ar/?page_id=188

