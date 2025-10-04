Más de 500 DNI esperan ser retirados en el Registro Civil de Neuquén

La Dirección Provincial del Registro Civil recibió más de 500 DNI correspondientes a nuevos ejemplares y renovaciones que habían sido tramitados en la ciudad de Neuquén y estaban pendientes de entrega.
Los documentos fueron enviados por el Renaper con el fin de agilizar la distribución, que hasta ahora estaba a cargo del correo.
A partir de esta etapa, la provincia asumirá la entrega directa en las sedes del Registro Civil.
Se recomienda a quienes realizaron trámites en los últimos meses acercarse a su oficina seccional para verificar si el DNI ya está disponible y retirarlo de manera personal.
Quienes necesiten consultar la ubicación de las sedes pueden hacerlo en el sitio oficial: https://registrocivil.neuquen.gob.ar/?page_id=188