lunes, octubre 6, 2025
Sabotaje al EPEN: aplican suspensión de juicio a prueba a uno de los acusados

JUDICIALESNEUQUÉN
Redacción
1 min.lectura

La investigación por el sabotaje a líneas de alta tensión del EPEN sumó un nuevo avance tras la aplicación de una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP) a M.N.L., en una audiencia desarrollada en Chos Malal.

Con esta decisión, ya son dos los acusados con situación resuelta, luego de que en junio de 2025 se dictara una condena de prisión condicional a Gustavo Parnesari.

La SJP fijó un plazo de un año de cumplimiento, con condiciones que incluyen:

  • Pago de $150 mil a los Bomberos Voluntarios de Chos Malal en tres cuotas.
  • Mantener domicilio y notificar cualquier cambio.
  • Evitar nuevos delitos y el consumo de alcohol o drogas.
  • Controles trimestrales para verificar el cumplimiento.

El EPEN, que actúa como querellante, confirmó que seguirá con un reclamo civil por los daños ocasionados.

Los sabotajes ocurrieron el 20 de febrero y el 5 de marzo de 2025, afectando primero la línea de 33kv en Chos Malal, que dejó sin luz a varias localidades del departamento Minas, y luego la de 132kv camino a Aguada Chacaico, que provocó un apagón de 18 horas en el norte neuquino.

La causa sigue en curso respecto de C.C. y L.A.M., con peritajes sobre teléfonos secuestrados.

Más de 500 DNI esperan ser retirados en el Registro Civil de Neuquén
En marcha en Chile la obra del puente que conecta con Neuquén
