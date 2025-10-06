En marcha en Chile la obra del puente que conecta con Neuquén

Avanza en Chile la construcción del puente “El Gringo”, una obra clave para el tránsito entre Osorno y el Paso Cardenal Samoré, vía estratégica que conecta con la provincia del Neuquén.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), tiene una inversión de más de 3,9 millones de dólares y un plazo de ejecución de 720 días. La empresa Núñez y Salazar Ltda. está a cargo de la obra.

La nueva estructura reemplazará al deteriorado puente mecano, que obliga actualmente al paso alternado de vehículos. Con el nuevo trazado se asegurará tránsito fluido y seguro, beneficiando al transporte turístico y comercial.

Además, se espera que la obra genere empleo y potencie la economía regional durante su desarrollo. El impacto alcanzará tanto a Osorno como a localidades argentinas cercanas, entre ellas Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Bariloche.

La inauguración está prevista para 2027, como parte del plan de mejora de la conectividad vial entre Chile y Argentina.