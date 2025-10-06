spot_img
lunes, octubre 6, 2025
La Justicia de Neuquén cerró la causa contra una madre tras un accidente doméstico

JUDICIALESNEUQUÉN
Una mujer fue sobreseída en Neuquén tras un accidente doméstico ocurrido el 5 de enero de 2025, cuando su hijo resultó herido por un cuchillo que cayó accidentalmente de una bolsa que ella había arrojado al suelo. El menor sufrió una lesión en la cabeza y fue asistido en un hospital.

La defensora pública Ivana Dal Blanco argumentó que no existió dolo ni imprudencia, ya que la madre desconocía que en la bolsa había un cuchillo de cocina. Los testimonios y las pericias confirmaron esa versión.

El informe del Servicio de Gestión Penal fue determinante: concluyó que el daño surgió de una cadena causal fortuita, fuera del control de la mujer. También se valoró la ausencia de antecedentes de violencia y el vínculo afectivo con su hijo.

Con base en la prueba presentada, la jueza Álvarez resolvió el sobreseimiento total y definitivo, al considerar que el hecho no constituye delito según el Código Procesal Penal.

Previous article
En marcha en Chile la obra del puente que conecta con Neuquén
