Saloniti seguirá en licencia médica tras una operación en Neuquén

La presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Vita, actualmente a cargo del Ejecutivo Municipal, informó que el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, evoluciona favorablemente tras la cirugía de urgencia realizada en la ciudad de Neuquén.

Según explicó, por recomendación médica el jefe comunal deberá cumplir una licencia médica y, dentro de dos semanas, será sometido a una nueva intervención para controlar la evolución de una obstrucción renal.

Durante su recuperación, Vita coordina en forma permanente con el intendente y organizó el funcionamiento del municipio para asegurar la continuidad de la gestión.

Este lunes mantuvo reuniones con las áreas de Economía y Hacienda, COPE, Planificación, Obras y Servicios Públicos, Unidad Ejecutora de Obras Específicas, Cultura, Vivienda y Hábitat, Gobierno y Turismo, y Prensa, con el fin de garantizar el normal desarrollo de las tareas municipales.