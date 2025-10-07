spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, octubre 7, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Saloniti seguirá en licencia médica tras una operación en Neuquén

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Vita, actualmente a cargo del Ejecutivo Municipal, informó que el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, evoluciona favorablemente tras la cirugía de urgencia realizada en la ciudad de Neuquén.

Según explicó, por recomendación médica el jefe comunal deberá cumplir una licencia médica y, dentro de dos semanas, será sometido a una nueva intervención para controlar la evolución de una obstrucción renal.

Durante su recuperación, Vita coordina en forma permanente con el intendente y organizó el funcionamiento del municipio para asegurar la continuidad de la gestión.

Este lunes mantuvo reuniones con las áreas de Economía y Hacienda, COPE, Planificación, Obras y Servicios Públicos, Unidad Ejecutora de Obras Específicas, Cultura, Vivienda y Hábitat, Gobierno y Turismo, y Prensa, con el fin de garantizar el normal desarrollo de las tareas municipales.

Previous article
La Justicia de Neuquén cerró la causa contra una madre tras un accidente doméstico
Next article
Condenaron a cinco personas por venta de drogas en San Patricio del Chañar
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Proyecto de ley busca multas y talleres para padres ante bullying

NEUQUÉN 0
El diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal) presentó un proyecto...

Docentes neuquinos recibirán el plus por desarrollo profesional

NEUQUÉN 0
Este martes 7 de octubre, el 74,55% de los...

Neuquén amplía vuelos y lanza promociones para verano

TURISMO 0
Con la vista puesta en la temporada de verano,...

Más leídos

Proyecto de ley busca multas y talleres para padres ante bullying

NEUQUÉN 0
El diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal) presentó un proyecto...

Docentes neuquinos recibirán el plus por desarrollo profesional

NEUQUÉN 0
Este martes 7 de octubre, el 74,55% de los...

Neuquén amplía vuelos y lanza promociones para verano

TURISMO 0
Con la vista puesta en la temporada de verano,...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.