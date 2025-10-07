Condenaron a cinco personas por venta de drogas en San Patricio del Chañar

Cinco personas fueron condenadas por comercializar estupefacientes en la ciudad de San Patricio del Chañar, luego de un acuerdo presentado por la fiscal Silvia Moreira ante la Justicia.

De las diez personas acusadas, cinco aceptaron su participación en los hechos y recibieron diferentes penas. Daniel Figueroa y Silvana Risso fueron sentenciados a seis años de prisión efectiva, mientras que Marlen Díaz, Mariana Risso y Kevin Sosa obtuvieron tres años de prisión en suspenso, al ser considerados partícipes secundarios.

La fiscalía precisó que Figueroa y Risso eran quienes lideraban la organización, coordinaban los puntos de venta y concentraban el mayor beneficio económico. Los demás imputados se encargaban de vender, acopiar y vigilar los domicilios donde se realizaban las operaciones.

Durante los allanamientos se secuestraron 1.348 gramos de marihuana, más de 700 gramos de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un auto Renault Stepway, valuado en más de 11 millones de pesos, que fue decomisado a favor del Estado.

El juez de garantías Luis Giorgetti homologó el acuerdo y prorrogó la prisión preventiva de otro de los acusados, identificado como J.A., hasta el 26 de noviembre de 2025. La investigación del Ministerio Público Fiscal estableció que la red operaba entre abril y julio de 2025 en distintos barrios de la localidad.