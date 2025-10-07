Comenzó la inscripción online para el nivel Secundario 2026

Desde este lunes 6 de octubre, comenzó la inscripción online para el ciclo lectivo 2026 del nivel Secundario en Neuquén, organizada por el Ministerio de Educación según las prioridades establecidas en la Resolución 1278/24.

Las inscripciones se desarrollan en distintas etapas, de acuerdo con seis grupos de prioridad. En esta primera instancia se incluyen las prioridades 1, 2 y 3, mientras que las demás se habilitarán de forma escalonada durante octubre y noviembre.

Fechas principales

6 y 7 de octubre: Prioridades 1, 2 y 3

10 al 16 de octubre: Prioridad 4 (escuelas derivantes y radio escolar)

25 al 28 de octubre: Prioridad 5

31 de octubre al 4 de noviembre: Prioridad 6

En tanto, las inscripciones para nivel Inicial se realizarán del 4 al 7 de noviembre, y las de nivel Primario del 10 al 14 de noviembre.

Las familias podrán acceder a asesoramiento presencial y virtual en las escuelas y sedes de Supervisión. También se encuentra disponible la mesa de ayuda online en el sitio inscripciones.neuquen.edu.ar.

Contactos útiles:

CPEM: 2995907284 y 2996205833

EPET y EPEA: 2995482242 y 2995867719

Las vacantes se asignarán una vez finalizado el período de inscripción, y las escuelas notificarán los resultados por correo electrónico.