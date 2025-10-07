spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, octubre 7, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Comenzó la inscripción online para el nivel Secundario 2026

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Desde este lunes 6 de octubre, comenzó la inscripción online para el ciclo lectivo 2026 del nivel Secundario en Neuquén, organizada por el Ministerio de Educación según las prioridades establecidas en la Resolución 1278/24.

Las inscripciones se desarrollan en distintas etapas, de acuerdo con seis grupos de prioridad. En esta primera instancia se incluyen las prioridades 1, 2 y 3, mientras que las demás se habilitarán de forma escalonada durante octubre y noviembre.

Fechas principales

  • 6 y 7 de octubre: Prioridades 1, 2 y 3
  • 10 al 16 de octubre: Prioridad 4 (escuelas derivantes y radio escolar)
  • 25 al 28 de octubre: Prioridad 5
  • 31 de octubre al 4 de noviembre: Prioridad 6

En tanto, las inscripciones para nivel Inicial se realizarán del 4 al 7 de noviembre, y las de nivel Primario del 10 al 14 de noviembre.

Las familias podrán acceder a asesoramiento presencial y virtual en las escuelas y sedes de Supervisión. También se encuentra disponible la mesa de ayuda online en el sitio inscripciones.neuquen.edu.ar.

Contactos útiles:

  • CPEM: 2995907284 y 2996205833
  • EPET y EPEA: 2995482242 y 2995867719

Las vacantes se asignarán una vez finalizado el período de inscripción, y las escuelas notificarán los resultados por correo electrónico.

Previous article
Condenaron a cinco personas por venta de drogas en San Patricio del Chañar
Next article
Docentes neuquinos recibirán el plus por desarrollo profesional
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Proyecto de ley busca multas y talleres para padres ante bullying

NEUQUÉN 0
El diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal) presentó un proyecto...

Docentes neuquinos recibirán el plus por desarrollo profesional

NEUQUÉN 0
Este martes 7 de octubre, el 74,55% de los...

Neuquén amplía vuelos y lanza promociones para verano

TURISMO 0
Con la vista puesta en la temporada de verano,...

Más leídos

Proyecto de ley busca multas y talleres para padres ante bullying

NEUQUÉN 0
El diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal) presentó un proyecto...

Docentes neuquinos recibirán el plus por desarrollo profesional

NEUQUÉN 0
Este martes 7 de octubre, el 74,55% de los...

Neuquén amplía vuelos y lanza promociones para verano

TURISMO 0
Con la vista puesta en la temporada de verano,...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.