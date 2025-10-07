spot_img
martes, octubre 7, 2025
Docentes neuquinos recibirán el plus por desarrollo profesional

NEUQUÉN
Este martes 7 de octubre, el 74,55% de los docentes neuquinos recibirán el Adicional al Desarrollo Profesional Docente, destinado a quienes no superaron las tres inasistencias justificadas durante el último trimestre.

Los ministerios de Economía, Producción e Industria y de Educación informaron que el pago se realizará tras la acreditación de los haberes de septiembre.

El adicional consiste en un 15% sobre el salario docente para quienes mantuvieron hasta tres inasistencias justificadas por trimestre, con un máximo de dos por mes. El pago es automático, sin necesidad de inscripción.

Según la Ley Nº 3447 y el Decreto Nº 682/2024, los docentes que no cumplan con los requisitos percibirán el haber completo, pero sin el adicional correspondiente.

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

