Proyecto de ley busca multas y talleres para padres ante bullying

El diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal) presentó un proyecto para modificar el Código de Faltas, con el objetivo de sancionar a padres, tutores o responsables legales que no actúen frente a conductas de acoso escolar o bullying reiteradas.

La iniciativa, registrada bajo el expediente 17994, propone aplicar multas económicas o la asistencia obligatoria a talleres sobre convivencia escolar, derechos del niño y responsabilidad parental, siempre que los adultos hayan sido formalmente notificados y no tomen medidas razonables para detener los actos de violencia física o psicológica.

El juez competente podrá fijar multas de cinco a 30 JUS, sustituirlas por trabajos comunitarios o disponer participación en talleres formativos. Antes de sancionar, el juez de paz deberá solicitar informes a instituciones educativas, equipos técnicos o servicios de protección de derechos.

El proyecto establece excepciones, como casos de fuerza mayor, problemas de salud o falta de recursos, y remarca que no busca criminalizar a los menores ni penalizar automáticamente a las familias, sino ofrecer una herramienta de última instancia frente a la inacción reiterada.