Innovación escolar: diseñan una huerta que se riega sola

Estudiantes de 7° grado de la Escuela N° 346 de Rincón de los Sauces desarrollaron una huerta automatizada capaz de medir la humedad del suelo y cuidar las plantas según las condiciones del clima.

El proyecto, llamado “Sembrando raíces inteligentes”, combina programación, robótica y sustentabilidad, y fue elegido para representar a Neuquén en la Feria Nacional de Ciencias y en la final de EducaTIC, dos espacios que reúnen las propuestas educativas más innovadoras del país.

Con trabajo en equipo y aplicación práctica de tecnología, los alumnos lograron automatizar tareas agrícolas y promover la conciencia ambiental desde el aula.