miércoles, octubre 15, 2025
Petroleros Privados entregó una ambulancia UTIM al Sanatorio Plaza Huincul

SALUD
Redacción
El Sanatorio Plaza Huincul incorporó este lunes una ambulancia UTIM de alta complejidad, entregada por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Además, se anunció la próxima llegada de una ambulancia neonatal, destinada a fortalecer la red de emergencias médicas de la zona.

La unidad está equipada con respiradores, monitores multiparamétricos, desfibriladores y un sistema de rastreo satelital en tiempo real, lo que permitirá realizar traslados de alta complejidad y garantizar atención inmediata en cualquier punto de la comarca.

El secretario general del sindicato, Marcelo Rucci, y el secretario adjunto, Ernesto Inal, destacaron la importancia de contar con unidades de alta tecnología para la atención médica. Otros referentes, como Guillermo Leiton y Martín Pereyra, y la directora médica del sanatorio, Magdalena Díaz Petri, señalaron que la nueva ambulancia mejorará la asistencia tanto a afiliados como a vecinos.

