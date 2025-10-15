Petroleros Privados entregó una ambulancia UTIM al Sanatorio Plaza Huincul

El Sanatorio Plaza Huincul incorporó este lunes una ambulancia UTIM de alta complejidad, entregada por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Además, se anunció la próxima llegada de una ambulancia neonatal, destinada a fortalecer la red de emergencias médicas de la zona.

La unidad está equipada con respiradores, monitores multiparamétricos, desfibriladores y un sistema de rastreo satelital en tiempo real, lo que permitirá realizar traslados de alta complejidad y garantizar atención inmediata en cualquier punto de la comarca.

El secretario general del sindicato, Marcelo Rucci, y el secretario adjunto, Ernesto Inal, destacaron la importancia de contar con unidades de alta tecnología para la atención médica. Otros referentes, como Guillermo Leiton y Martín Pereyra, y la directora médica del sanatorio, Magdalena Díaz Petri, señalaron que la nueva ambulancia mejorará la asistencia tanto a afiliados como a vecinos.