domingo, octubre 12, 2025
Decreto otorga estabilidad a médicos residentes

SALUD
Redacción
Less than 1 min.lectura

El gobierno provincial formalizó este viernes el reconocimiento administrativo y laboral de los médicos residentes que trabajan en el sistema de salud pública de Neuquén.

La medida responde a un reclamo histórico del sector, que venía exigiendo una jerarquización de sus condiciones laborales y previsionales.

Según confirmaron fuentes oficiales, el decreto fue remitido al Ministerio de Salud, que tendrá a cargo la implementación de la nueva estructura. El objetivo es mejorar la estabilidad y las condiciones de trabajo de los profesionales que cumplen funciones en hospitales y centros de salud de toda la provincia.

Fallo judicial garantiza tratamiento farmacológico a afiliado del ISSN
