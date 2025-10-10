Fallo judicial garantiza tratamiento farmacológico a afiliado del ISSN

La Cámara Civil de Apelaciones de Neuquén ordenó al Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) brindar la cobertura total del tratamiento farmacológico a un afiliado con leucemia, luego de que el organismo se negara a proveer el medicamento indicado por su médica tratante.

El fallo, firmado por los jueces Patricia Clérici y Pablo Furlotti, ratificó una medida cautelar solicitada por el paciente a través de un amparo. Los magistrados señalaron que debe prevalecer el criterio médico profesional y que el paciente acredita el derecho a recibir la prestación farmacológica indicada.

La medida será válida por seis meses, contados desde la firmeza del fallo, y la continuidad de la cobertura dependerá de una pericia médica y de nuevos informes sobre la evolución del paciente.