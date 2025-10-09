Octubre Rosa: campaña para realizar mamografías gratuitas sin turno previo

En el marco de Octubre Rosa, el Ministerio de Salud lanzó una campaña para que mujeres y varones trans de entre 50 y 69 años accedan a la mamografía gratuita sin necesidad de orden médica ni turno previo.

La iniciativa apunta a reducir las barreras administrativas que dificultan la prevención. Los hospitales atenderán con horarios extendidos, y también se podrá acceder al estudio a través del mamógrafo móvil. La provincia dispone de 30 equipos en el sistema público y privado.

Los controles se realizarán en los hospitales de Villa La Angostura, Chos Malal, Zapala, Añelo, Cutral Co, Castro Rendón y Heller.

El objetivo es promover la detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad que afecta a 1 de cada 8 personas con glándulas mamarias desarrolladas. En Neuquén, los tumores representan la primera causa de defunción, seguidos por las patologías cardiovasculares y respiratorias.