miércoles, octubre 8, 2025
Capacitan a residentes en maniobras críticas de emergencia

SALUD
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Residentes de Medicina General del hospital participaron de una capacitación en Manejo de Vía Aérea, un procedimiento clave en emergencias médicas que garantiza una ventilación segura y efectiva en pacientes críticos.

La jornada estuvo dirigida por el Dr. Miguel Ritacca e incluyó una instancia teórica y otra práctica, utilizando un maniquí de intubación incorporado al hospital mediante fondos de recupero financiero.

La actividad forma parte del plan de formación continua, que busca fortalecer las habilidades clínicas del personal y mejorar la respuesta ante situaciones de urgencia.

El CEC lanzó una nueva edición de la campaña Octubre Rosa
Redacción
Redacción

