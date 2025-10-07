El CEC lanzó una nueva edición de la campaña Octubre Rosa

El CEC Neuquén, junto con OSECAC, presentó la nueva edición de Octubre Rosa, la campaña de prevención del cáncer de mama que cumple su cuarto año consecutivo. El objetivo central es impulsar los controles médicos regulares y promover la detección temprana entre las trabajadoras del sector mercantil.

La apertura se realizó en la sede del gremio, con la participación de Rosa Fénix, el grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que integran el bote dragón, emblema de superación y fortaleza.

Durante el acto, encabezado por el secretario general del CEC, Ramón Fernández, y la secretaria de la Mujer, Cecilia Laurin, se entregaron a la agrupación dos malacates automáticos para facilitar el traslado del bote.

Entre las actividades previstas para este mes se destacan las volanteadas informativas, el acceso gratuito a estudios ginecológicos en los consultorios del CEC en Neuquén, Plottier y Centenario, y la participación en la Caminata Rosa y la Carrera 5K Rosa, el 18 de octubre en el Balcón del Valle.

El programa concluirá el 22 de octubre con una Mateada Saludable en Plottier, que incluirá charlas sobre cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, ITS y ACV, con enfoque en la prevención y la salud femenina.