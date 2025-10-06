El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su recorrido por distintos barrios de la capital, ofreciendo controles gratuitos para la detección temprana del cáncer de mama.

Durante octubre atenderá en los siguientes puntos:

Centro de Salud Bouquet Roldán: 6 y 7 de octubre

6 y 7 de octubre Centro de Salud Don Bosco: 8 y 9 de octubre

La iniciativa está destinada a mujeres de entre 50 y 69 años sin cobertura social, y busca acercar estudios preventivos que pueden salvar vidas.

El programa se desarrolla junto a LUNCEC, los municipios y las comisiones de fomento, con el objetivo de fomentar la prevención y el diagnóstico temprano, fundamentales para mejorar la calidad de vida.