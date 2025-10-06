spot_img
lunes, octubre 6, 2025
El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD
Redacción
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su recorrido por distintos barrios de la capital, ofreciendo controles gratuitos para la detección temprana del cáncer de mama.

Durante octubre atenderá en los siguientes puntos:

  • Centro de Salud Bouquet Roldán: 6 y 7 de octubre
  • Centro de Salud Don Bosco: 8 y 9 de octubre

La iniciativa está destinada a mujeres de entre 50 y 69 años sin cobertura social, y busca acercar estudios preventivos que pueden salvar vidas.

El programa se desarrolla junto a LUNCEC, los municipios y las comisiones de fomento, con el objetivo de fomentar la prevención y el diagnóstico temprano, fundamentales para mejorar la calidad de vida.

Previous article
La ciudad se tiñe de rosa con la 5K
