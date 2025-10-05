La ciudad se tiñe de rosa con la 5K

La ciudad de Neuquén se prepara para vivir una jornada especial con la realización de la 5K Rosa – Corremos y caminamos juntos contra el cáncer de mama, una propuesta que busca concientizar, prevenir y acompañar en la lucha contra esta enfermedad.

El encuentro será el sábado 18 de octubre en el Balcón del Valle, donde vecinos, familias y deportistas se reunirán para participar de una actividad que ya se convirtió en un clásico del calendario neuquino.

Habrá dos modalidades: la Carrera 5K, para quienes deseen desafiarse y sumar kilómetros a la causa, y la Caminata Rosa, abierta a personas de todas las edades que quieran acompañar con cada paso.

“Cada paso cuenta, cada zancada inspira, cada gesto suma fuerza”, destacan los organizadores, que invitan a la comunidad a visibilizar la importancia del diagnóstico temprano y los controles periódicos.

La iniciativa forma parte del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que cada octubre tiñe de rosa distintos espacios del país.