lunes, octubre 6, 2025
La ciudad se tiñe de rosa con la 5K

SALUD
La ciudad de Neuquén se prepara para vivir una jornada especial con la realización de la 5K Rosa – Corremos y caminamos juntos contra el cáncer de mama, una propuesta que busca concientizar, prevenir y acompañar en la lucha contra esta enfermedad.

El encuentro será el sábado 18 de octubre en el Balcón del Valle, donde vecinos, familias y deportistas se reunirán para participar de una actividad que ya se convirtió en un clásico del calendario neuquino.

Habrá dos modalidades: la Carrera 5K, para quienes deseen desafiarse y sumar kilómetros a la causa, y la Caminata Rosa, abierta a personas de todas las edades que quieran acompañar con cada paso.

Cada paso cuenta, cada zancada inspira, cada gesto suma fuerza”, destacan los organizadores, que invitan a la comunidad a visibilizar la importancia del diagnóstico temprano y los controles periódicos.

La iniciativa forma parte del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que cada octubre tiñe de rosa distintos espacios del país.

