lunes, octubre 6, 2025
ISSN abrió la inscripción para el Plan Termalismo 2025/2026

SALUD
Redacción
El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) abrió la inscripción para la temporada 2025/2026 del Plan Termalismo.

Las personas afiliadas interesadas deberán completar la planilla de inscripción disponible en este enlace, con la firma del profesional tratante. El documento puede enviarse entre el 27 de octubre y el 15 de noviembre por correo electrónico a plan.termalismo@issn.gov.ar, o entregarse en la delegación más cercana o en la sede central del ISSN, ubicada en Buenos Aires 353, Neuquén capital.

El Plan Termalismo cubre la totalidad de las prácticas terapéuticas termales y la estadía completa de siete días, con desayuno incluido.

Entre las patologías contempladas para acceder al beneficio se encuentran:

  • Dermatología: psoriasis, eczemas, ictiosis, acné, úlceras en la piel, prurigo
  • Reumatología: artritis reumatoidea, artritis psoriásica, artrosis, espondilitis anquilosante
  • Neumonología: asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica
  • Neurología: secuelas neurológicas
  • Otorrinolaringología: afecciones diversas
