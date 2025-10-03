spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, octubre 6, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Río Negro cobrará aranceles a extranjeros por salud y educación

RIO NEGROSALUD
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Legislatura de Río Negro aprobó una ley que fija el cobro de aranceles a extranjeros con residencia transitoria o precaria por el uso de los sistemas de salud pública y educación superior en la provincia.

La iniciativa apunta a una distribución más equitativa de los recursos y a fortalecer la financiación de los servicios esenciales.

El texto crea un Fondo Especial de Salud Pública, que permitirá cubrir gastos en atención hospitalaria, compra de equipamiento, capacitación de personal y programas sanitarios.

En el plano educativo, se conformará un Fondo Especial de Educación Pública, destinado a obras de infraestructura y a mejorar el funcionamiento de escuelas y universidades.

Uno de los artículos centrales garantiza la atención médica gratuita en casos de urgencia y emergencia, en cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos.

La norma también autoriza al Ejecutivo provincial a firmar convenios de reciprocidad con otros países, lo que beneficiaría a argentinos que residan en el exterior.

Previous article
El ISSN inauguró la Casa de la Prevención en San Martín de los Andes
Next article
ISSN abrió la inscripción para el Plan Termalismo 2025/2026
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA 0
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA 0
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD 0
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

Más leídos

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA 0
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA 0
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD 0
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.