ANMAT prohíbe venta del producto Copito de Nieve

La ANMAT prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización del producto Copito de Nieve, Heladitos Secos en todo el país y en plataformas de venta online, tras detectar que representa un riesgo para la salud.

Según la Disposición 7566/2025, el producto no cumple con la normativa alimentaria vigente. El análisis realizado por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) a partir de muestras tomadas en un comercio de Córdoba determinó que el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) y el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) exhibidos en el rótulo son inexistentes, lo que configura una rotulación apócrifa.

La medida también incluye la prohibición de publicidad y distribución en todo el territorio nacional. La ANMAT advirtió que el producto no podrá ser elaborado ni vendido en ninguna jurisdicción de la República Argentina, al incumplir la Ley 18.284 y el Código Alimentario Argentino.